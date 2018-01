Empresários criticam projeto para fontes alternativas de energia Empresários se dizem perplexos com a regulamentação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), baixada por um decreto de 23 de dezembro, sete dias antes do fim do Fernando Henrique Cardoso. Para eles, o decreto torna inviáveis os investimentos em projetos ecologicamente mais simpáticos, capazes de gerar energia limpa e com menor impacto ambiental (por meio da força do vento, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas). "Do jeito que está o decreto, não haverá como tocar os projetos", disse o presidente da Associação Brasileira dos Pequenos e Médios Produtores de Energia Elétrica (APMPE), Ricardo Pigatto. Segundo os empresários, a regulamentação não dá garantias de que os pequenos geradores vão receber pela energia que venderão para a Eletrobrás. Pelo decreto, os contratos de compra de energia deverão deixar claro que os pagamentos aos geradores ocorrerão na proporção em que a estatal receber o pagamento das distribuidoras. "Isso significa que, se uma distribuidora não pagar, ou decidir questionar a quantia, a Eletrobrás não transfere o dinheiro para nós", disse o presidente da EletroRiver, empresa responsável pela construção de pequenas centrais hidrelétricas (PCH), Paulo Celso Lage. Sem a garantia de pagamento, os empresários consideram impossível conseguir financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Não temos elementos nem poder para cobrar dos consumidores finais nem das distribuidoras e ficaremos com a broxa na mão", disse Lage. O risco, alega, ficou evidente diante da polêmica que envolveu no segundo semestre do ano passado o acerto de contas entre as distribuidoras e geradoras no Mercado Atacadista de Energia (MAE). Na semana passada, a APMPE pediu uma audiência com a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, para apresentar o problema. Eles querem que o decreto seja corrigido. Ainda que tenha sido publicado durante o período da transição de governo, os empresários acreditam que a ministra não tomou conhecimento do conteúdo do decreto. "Não vamos jogar a toalha", disse Pigatto, que apelará para o senso ecológico do novo governo. "Não há forma de energia mais limpa que a nossa e não podemos esquecer que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi uma das primeiras a ser indicada, o que demonstra a preocupação do governo Lula com a ecologia." Uma das sugestões dos empresários é que a Eletrobrás passe a assumir o risco da operação, ou seja, ainda que as distribuidoras não paguem pela energia alternativa a estatal quitaria a fatura com os geradores. Outra opção seria a criação de um fundo pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), composto pelos pagamentos das distribuidoras, que seria usado para compensar eventuais inadimplências. O Proinfa foi idealizado durante o racionamento de energia de 2001 como uma alternativa para produzir energia limpa e próxima dos centros consumidores. Ele subsidiará a geração de 3.300 megawatts de energia alternativa, que seriam vendidos a partir de 2006, por um período de 15 anos. Segundo Pigatto, estão em jogo cerca de R$ 8 bilhões em investimentos. Por serem mais caras que a energia hidráulica, as fontes alternativas só têm viabilidade econômica com esses incentivos.