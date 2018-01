Empresários de Córdoba e Paraná realizam encontro O Consulado Geral do Brasil, na província argentina de Córdoba, informou que uma missão de empresários cordobeses visitará o Estado brasileiro do Paraná, no final deste mês, com o objetivo de desenvolver o intercâmbio comercial, alianças estratégicas e iniciativas de cooperação entre setores privados e públicos. A missão será realizada durante os dias 27 e 29, com o apoio do Consulado e patrocinada pelo governo do Paraná, para dar continuidade aos contatos iniciados durante as visitas de uma delegação de empresários paranaenses a Cordoba, nos meses de maio e junho passado. As reuniões ocorrerão nas cidades de Apucarana e Curitiba. Segundo informações do governo do Paraná, "existe uma grande expectativa em receber o grupo de empresários cordobeses, e desenvolver o potencial de complementação que foi evidenciado pelos paranaenses nas visitas anteriores". Os setores que estão atuando neste sentido são: agropecuário, minério, equipamentos agrícolas, plásticos e embalagens, calçado e couro, têxtil e confecções, alimentos, eletro-eletrônicos, eletromecânica, saúde, metalurgia e produtos de metal (cadeados, ferraduras). De acordo com o consulado, também estão sendo explorados serviços para os setores mencionados e de advocacia com especialização em Direito Internacional, estudos de mercado, logística de transportes, engenharia civil, planejamento urbano e turismo.