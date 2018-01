Empresários de infra-estrutura estão mais otimistas Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib) mostra que 57% dos empresários do setor apostam em um segundo semestre melhor do que os últimos seis meses do ano passado. A pesquisa, feita no início de agosto, revela ainda que 14% acreditam na manutenção do cenário. Outros 29% consideram que o segundo semestre será pior em relação ao mesmo período do ano passado. "Sabemos que a percepção positiva está comparada com uma base muito frágil, que foi o período de deterioração do ambiente político e econômico no segundo semestre do ano passado. A expectativa de um cenário melhor é fruto das indicações do governo de que estamos entrando em uma agenda desenvolvimentista", diz José Augusto Marques, presidente da Abdib. Na pesquisa, 28% admitiram ter cortado funcionários, o que significa uma redução de 1.200 postos de trabalho. Apenas 4% contrataram trabalhadores nos sete primeiros meses do ano. As empresas ouvidas trabalham com uma ociosidade média de 35%.