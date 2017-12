Empresários dizem a Palocci que confiança trará investimento O presidente da Ericson Telecomunicações, Peter Kalberg, afirmou na noite desta sexta-feira que a ampliação dos investimentos será uma consequência do processo de retomada da confiança do empresariado na economia brasileira. Kalberg foi um dos dez empresários que estiveram reunidos por cerca de três horas com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. ?Os investimentos serão uma consequência da confiança e o governo tem mostrado bons resultados", disse Kalberg, que não quis dar detalhes sobre os planos de investimentos da empresa no País. Segundo ele, não houve um pedido direto do ministro para que os empresários ampliassem os investimento. A reunião de hoje foi o terceiro encontro de Palocci com empresários. O ministro fez uma exposição inicial de 30 minutos, quando foram apresentadas algumas avaliações sobre o comportamento dos principais indicadores econômicos de 2003, e traçou um quadro sobre as perspectivas para 2004. Após o ministro, cada empresário fez uma breve apresentação, seguida de um debate entre os participantes. Um dos temas debatidos no encontro foi a taxa de câmbio. Segundo Kalberg, o consenso entre os empresários presentes é de que a taxa deve ser fixada pelo próprio mercado, sem interferências do governo. ?O importante é a estabilidade da taxa?, disse. Kalberg foi um dos poucos empresários que se dispuseram a falar com a imprensa ao final da reunião.