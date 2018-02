Empresários do Sul são os mais confiantes, diz CNI Os industriais da Região Sul são os mais confiantes e os do Centro -Oeste os menos confiantes do Brasil, segundo os resultados regionais da Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), relativos ao último trimestre de 2001, divulgados hoje. O índice de Confiança do Empresário do Sul ficou em 61,2 pontos, contra uma média nacional de 59,9 pontos. A média do Centro-Oeste ficou em 58,4 pontos. A segunda região mais confiante foi o Nordeste, com 60 pontos, seguida pelo Sudeste com 59,3 pontos, e pelo Norte com 59 pontos. Todos os resultados acima de 50 são considerados positivos, e os abaixo de 50, negativos. As expectativas para o primeiro semestre deste ano foram bem melhores que as do ano passado. A mais baixa foi registrada no Centro-Oeste, com 63,9 pontos. A mais alta ficou novamente com os empresários do Sul: 65,9 pontos. A confiança é maior entre as grandes empresas que entre as pequenas e médias empresas, em quatro das cinco regiões - a média nacional ficou em 58,7 pontos para pequenas e médias empresas, e 61 pontos para grandes empresas. A exceção é a região Centro-Oeste, onde o índice de confiança nas pequenas e médias empresas foi de 59,7 pontos e a dos grandes empresários de 53,8 pontos. O maior índice de confiança foi o das grandes empresas da região Sul, que alcançou 62,5 pontos, e o menor foi o das grandes do Centro-Oeste. Os mais otimististas em relação às perspectivas para este semestre foram os grandes empresários do Norte, que alcançaram 70,1 pontos.