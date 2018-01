Empresários do transporte fazem protesto na Esplanada dos Ministérios Empresários do setor de transporte fizeram na tarde desta terça-feira uma carreata na Esplanada dos Ministérios para cobrar a aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide) na melhoria das estradas do País. Mais de 300 ônibus e caminhões foram levados à manifestação, segundo a Polícia Militar. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e a Associação Brasileira dos Transportes de Carga (ATTC), promotoras da manifestação, pressionam o Congresso para que aprove projeto de lei regulamentando a aplicação na infra-estrutura dos transportes de parte do dinheiro recolhido na cobrança da Cide. Só neste ano, o governo federal arrecadou com a Cide R$ 7,2 bilhões, mas os recursos, segundo os dirigentes da NTU e ATTC, foram aplicados pelo governo no esforço de obtenção de superávit nas as contas públicas. Os empresários de transporte defendem a aprovação de um projeto de lei que prevê 25% dos recursos da Cide para o setor. A maioria dos ônibus e caminhões na manifestação tem placa de Brasília, embora ostentem faixas com palavras de ordem assinadas por entidades de outros Estados da Federação.