Empresários e parlamentares divergem sobre déficit zero Dos 16 empresários convidados, apenas Antonio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, não compareceu ontem ao jantar do deputado Delfim Netto (PP-PE) para discussão do déficit nominal zero. Por parte dos empresários houve aprovação à idéia de Delfim, mas, os parlamentares presentes concluíram que essa não é uma questão técnica, mas, essencialmente, política. Os parlamentares acham que o plano precisa da construção de um convencimento mais amplo, que será um caminho complexo para que se chegue a um entendimento. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro (PTB-PE), disse que "na reunião, prevaleceu o partido da racionalidade, mas, como ele não tem assento no Congresso, ainda vai ser preciso construir um amplo entendimento."