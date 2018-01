Empresários espanhóis mantêm agenda de visita ao Brasil O escritório comercial da embaixada da Espanha no Brasil decidiu manter a recepção na próxima semana de uma comitiva de empresários espanhóis do setor de equipamentos agrícolas, mesmo após os atentados perpetrados ontem em Madri. A comitiva espanhola chega a São Paulo na próxima segunda-feira e permanece até a quarta-feira para participar de encontros de negócios e apresentar equipamentos para os setores de irrigação, estufas, sistemas de climatização, nutrição animal e defensivos agrícolas, entre outros. Os encontros são organizados em parceria com a Associação Espanhola de Fabricantes Exportadores de Máquinas Agrícolas, Sistemas de Irrigação, Equipamentos do Setor de Pecuária (Agragex).