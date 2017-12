Empresários esperam "alguma queda" nos juros O coordenador de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, prevê "alguma queda" na taxa básica de juros na reunião do Copom dos dias 16 e 17 de junho, mas apenas como "sinalizadora" de um relaxamento da política monetária. "Para mim as condições econômicas estão maduras para redução dos juros", disse, citando como exemplo os recentes índices de inflação, que apontaram queda no ritmo de reajustes de preços. Para ele, a redução dos juros será gradual e só levará a uma recuperação mais intensa da atividade industrial no último trimestre do ano. "Mudanças na política monetária têm efeitos defasados", disse. Ele culpou a política monetária "restritiva" pelo desaquecimento da atividade industrial em abril. Segundo dados divulgados hoje pela entidade, houve queda de 5,28% nas vendas industriais em abril, na comparação com igual mês do ano passado. "As taxas de juros estão muito elevadas, especialmente os juros reais, e os dados da indústria confirmam a desaceleração da atividade econômica", disse. Segundo ele, a atividade industrial está sendo prejudicada também pela queda da renda dos trabalhadores.