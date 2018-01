Empresários esperam ver corte de gastos no plano do governo A grande expectativa dos empresários em relação ao pacote do crescimento, que deve ser anunciado pelo governo federal nesta quinta-feira, 21, é que sejam anunciadas medidas para a redução do gasto público. "É questão das mais importantes", disse Josué Christiano Gomes da Silva, presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) e da empresa Coteminas, uma das maiores do setor têxtil brasileiro. Para o industrial, o corte de custos e o melhor planejamento de processos levará a uma maior eficiência do Estado e, em conseqüência, a uma taxa mais equilibrada de juros e de câmbio. "Os juros podem ser reduzidos. Hoje, o custeio das contas públicas é alto e cria buracos na indústria", ressaltou. Ele lembrou que, embora parte da valorização do real sobre o dólar seja resultado dos preços internacionais das commodities exportadas pelo Brasil, são os juros altos que acabam puxando o câmbio. O Iedi, segundo o economista-chefe do instituto, Edgard Pereira, acredita que a taxa básica de juros, a Selic, deveria ser, pelo menos, metade do que é hoje (13,25%), mais próxima dos juros internacionais. Dessa forma, diminuiria também o ingresso de dólares no País, e o câmbio, que hoje penaliza a indústria tanto no lado da exportação quando no da importação, segundo os empresários, ficaria mais equilibrado. Gomes da Silva afirmou, no entanto, que ainda não se tem claro qual seria esse câmbio de equilíbrio e ressaltou que o Iedi se dedicará a esse estudo nos próximos meses. Para Paulo Francini, diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Iedi, criar espaço para o crescimento aprimorando a gestão pública pode ser desagradável para alguns. "Mas é isso o que está faltando", afirmou o empresário, completando que um ponto positivo do pacote é que deve tratar da questão do gasto público. Boris Tabacof, diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), acredita que o plano lidará basicamente com a área fiscal, mas ressaltou que o Brasil precisa, para crescer acima de 3% ao ano, de medidas governamentais nas áreas de câmbio e do custo do crédito ofertado pelo bancos.