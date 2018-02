Empresários estão mais pessimistas para segundo semestre A decepção com o desempenho da economia no primeiro semestre do ano diminuiu o ânimo dos empresários paulistas para esta segunda metade de 2006. A pesquisa semestral "Rumos da Indústria Paulista", realizada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em julho, mostra que 44% dos 694 empresários entrevistados têm expectativas mais otimistas sobre o comportamento de suas indústrias no segundo semestre em relação ao mesmo período de 2005; 15% estão pessimistas e 3%, muito pessimistas. Mas os números de julho são piores do que os verificados no levantamento anterior, de dezembro de 2005. Nele, o porcentual de otimistas era maior (49%), e o de pessimistas e muito pessimistas, menor (12% e 2%, respectivamente), quando comparado com as projeções realizadas em julho deste ano. "Já sabíamos que as exportações patinariam, mas havia uma expectativa de comportamento mais animado no mercado interno, o que não se concretizou. Todos os indicadores estão muito modestos, e o comportamento do Copom nas próximas reuniões voltou a causar incertezas", disse Boris Tabacof, diretor do Departamento de Economia do Ciesp. Esse sentimento também pode ser traduzido em números. O levantamento mostrou que o primeiro semestre de 2006 foi pior para 44% das indústrias e melhor para 28%. A pesquisa de julho de 2005 revelou que o primeiro semestre daquele ano havia sido pior para 38% das indústrias e melhor para 37%. Segmentos Do total da amostra, 63% são micro e pequenas empresas. Esse segmento teve o maior percentual de empresas com desempenho pior do primeiro semestre deste ano (47%). Entre as grandes, 43% ficaram decepcionadas com o comportamento de seus negócios de janeiro a junho. A pesquisa revela, ainda, que 74% das indústrias não pretendem contratar neste segundo semestre e 26% têm intenção de admitir trabalhadores. A pesquisa não incluiu pergunta sobre demissões. O diretor do Departamento de Economia do Ciesp, Boris Tabacof, destacou na pesquisa semestral "Rumos da Indústria Paulista" as projeções da indústria quanto aos preços. Segundo o levantamento, 49% dos entrevistados afirmaram que vão manter os níveis atuais de preços, mesmo que haja um aumento acima 20% no uso de sua capacidade instalada, provocado por incremento do consumo. Outros 30% informaram que vão segurar os preços se o uso da capacidade crescer entre 11% e 20% sobre o nível atual, e 14% só conseguem segurar seus preços até o teto de 10% de aumento da capacidade da instalada. 7% das indústrias afirmaram já operar no limite da capacidade "Não há expectativa de aumento de preços. A discussão sobre se o Nível de Utilização da Capacidade Instalada mostra que não há pressão que possa desequilibrar os preços", ressaltou o empresário. O real apreciado, segundo a pesquisa, estimulou a importação em apenas 9% das indústrias paulistas, enquanto 31% das indústrias que precisam comprar insumos ou matérias-primas do Exterior mantiveram suas compras no patamar habitual.