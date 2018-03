Empresários paulistas acham viés de alta inoportuno O presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, avaliou, em nota, que a manutenção da taxa de juros, em 26,5% ao ano, com viés de alta, mostrou prudência por parte do Copom, mas "foi inoportuna porque a atual política monetária já está sendo bastante restritiva e eficaz". Ainda segundo a nota, o presidente da entidade, disse que "passado o momento mais incerto da guerra, e confirmada a magnitude do ajuste provocado pela atual política monetária, acreditamos ser imperativo rever para baixo a taxa de juros".