Empresários paulistas negam aumento aos metalúrgicos Os empresários paulistas do setor metalúrgico dirão aos representantes dos trabalhadores, na reunião marcada para quinta-feira, que não concederão o reajuste de 10% reivindicado pela categoria na campanha de emergência. A informação é de negociadores de dois dos três grupos patronais. A negativa patronal poderá provocar uma greve de metalúrgicos - o assunto será avaliado em assembléia no domingo, no encerramento do 10º Congresso dos trabalhadores da categoria. Os dois negociadores disseram hoje que as empresas não têm condições de dar reajuste agora, por causa dos aumentos de custos, dos juros altos e das incertezas provocadas pela iminente guerra dos EUA contra o Iraque. Na data-base, em novembro, os metalúrgicos tiveram reposição média de 10,26%. "Vemos pouquíssimas possibilidades de atender os pleitos", disse Dráusio Rangel, negociador do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). "Reconhecemos que os trabalhadores estão sendo afetados, mas as empresas também sofrem com a inflação e o aumento de custos, além de serem afetadas pelos juros altos". De acordo com ele, a "posição definitiva" dos empregadores será transmitida à Força Sindical na reunião. Já o negociador Valdemar Cardoso de Andrade, do grupo que envolve nove sindicatos, avaliou que dificilmente as empresas concordarão em dar novo aumento. "Na reunião do último dia 11 houve muita dificuldade de negociação, porque naquele momento as empresas deixaram claro que seria impossível atender as reivindicações", afirmou.