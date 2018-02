Empresários pedem mais ação e menos discurso

A lentidão do governo para pôr em prática planos amplamente divulgados é a principal crítica de economistas e especialistas no setor de infra-estrutura. "O discurso é perfeito. Falta ação", reclama o presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon), Luiz Fernando Santos Reis. Na opinião dele e de vários outros especialistas, há um problema de gestão no governo, que não permite o andamento dos projetos na velocidade exigida pelo País. Todos reconhecem que há interesse e esforço para aumentar o volume de investimento. Mas há sempre um entrave, como problemas ambientais, questões jurídicas e desentendimentos com o Tribunal de Contas da União (TCU), entre outros. É na solução desses entraves que o governo peca e cai na morosidade, dizem os especialistas. "Não há organização. Lá fora, os projetos têm começo, meio e fim. Aqui, parece que eles desanimam no meio do caminho por causa dos obstáculos", afirma o diretor do Departamento de Infra-Estrutura (Deinfra) da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Saturnino Sérgio da Silva. Tudo demora muito para sair do papel como se o País tivesse tempo para solucionar os problemas da infra-estrutura. Um exemplo gritante de morosidade do Estado é o processo de licitação dos sete lotes de rodovias federais. Desde 1999, tenta-se levar esses trechos de estrada a leilão. O processo foi e voltou do TCU, várias vezes, e continua pendente. "Não queremos que os projetos sejam feitos sem capricho, apenas que haja mais agilidade no processo. Além disso, é preciso decidir logo se um empreendimento pode ou não ser feito. Em caso negativo, que encontrem outra solução", reivindica Silva. "O excesso de controle atrapalha a agilidade do governo. Um processo de licitação que demoraria três meses acaba levando oito", afirma uma fonte do setor que prefere não ser identificada. Outro dilema é a diferença entre ideologias. Há quem diga em Brasília que a demora das parcerias público-privadas (PPPs) deve-se a uma divisão dentro do governo entre os que consideram imprescindíveis as parcerias com a iniciativa privada e aqueles que questionam a necessidade desse mecanismo para elevar os investimentos em infra-estrutura. O fato é que depois de lançar e relançar o programa, a carteira de projetos está praticamente vazia. No início deste mês, o governo decidiu que a BR-116, entre Salvador e a divisa com Minas Gerais, que estrearia as PPPs, agora será concessão rodoviária. Há dúvidas também em relação ao Ferroanel de São Paulo. PLANO ESTRATÉGICO O presidente da Abdib, Paulo Godoy, lembra que parte da infra-estrutura brasileira surgiu durante as décadas de 1960 e 1970, como é o caso de rodovias e hidrelétricas, num resultado de Planos Nacionais de Desenvolvimento. "Depois disso, veio o regime democrático, alternância de governos e não tivermos um plano de desenvolvimento de longo prazo", comenta ele, destacando que a última tentativa de criar um programa desse tipo foi no Governo FHC, com o Brasil em Ação. Esses planos, diz ele, deveriam ser aprovados no Congresso para evitar mudança de foco e dar seqüência nos projetos, o que não ocorre hoje. "Precisamos resolver todos os problemas agora porque o cenário econômico é extremamente positivo." A demanda de Godoy deve-se à extrema liquidez do mercado mundial com investidores estão ávidos por novas oportunidades de negócios. "Não há falta de dinheiro no País. Falta agilidade de governo", diz Reis.