Empresários pedem prorrogação do IPI reduzido O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse hoje que empresários dos setores de construção civil, varejo e eletrodomésticos voltaram a pedir a prorrogação da desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Segundo ele, no entanto, não há nenhuma decisão do governo sobre o assunto. "Mesmo se tivesse uma decisão, não seria anunciada hoje. Como (o IPI reduzido) vai até 31 de outubro, se anuncia hoje (a prorrogação), reduz as vendas", disse o ministro, depois de participar de reunião do Grupo de Avanço da Competitividade, nome decidido hoje para substituir o antigo Grupo de Acompanhamento da Crise (GAC).