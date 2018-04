Empresários prevêem mais investimentos em 2007 A maioria dos empresários prevê elevação do faturamento e dos investimentos no Brasil em 2007, segundo pesquisa da Serasa com mais de mil representantes da indústria, comércio, serviços e instituições financeiras. O otimismo com a economia do país e os próprios negócios é o maior já detectado pela Serasa, que iniciou a sondagem em 2005. O setor de comércio é um dos mais animados. Segundo a pesquisa, 72% dos empresários apostam em faturamento maior, 22% esperam estabilidade e seis prevêem queda frente ao ano passado. Sobre os investimentos, a previsão de 63% é de aumento. Outros 33% esperam mantê-los nos patamares atuais e 4% pretendem reduzi-los. A perspectiva de lucros também é positiva e 60% dos empresários estimam crescimento neste ano. Ainda assim, a previsão da maioria é de que o crescimento da economia brasileira não irá superar 4%. A maioria espera expansão de 2% a 4%. "Somente para 10% das empresas, o PIB deverá ter alta superior a 4% em 2007", acrescentou a Serasa. A empresa de análise e informações para decisões de crédito apurou ainda que 79% das instituições financeiras esperam crescimento na oferta de crédito para pessoas jurídicas sobre 2006, com uma evolução média de 14,2%. No caso do crédito ao consumidor, 74% das instituições financeiras esperam, na média, crescimento de 17,8%. A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 23 de março com 1.014 executivos, entre presidentes, diretores e economistas-chefes de empresas.