Empresários protestam contra demolição de porto em Santarém A Associação Empresarial de Santarém (ASES) protestou hoje contra a intenção do Ministério Público Federal em pedir na segunda-feira a demolição do porto da multinacional norte-americana Cargil, avaliado em 12 milhões de dólares. A obra foi construída sem o relatório e estudo de impactos ambientais, exigidos pelo Ibama. No final de outubro passado, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, em Brasília, determinou a paralisação das atividades da Cargil no porto. O presidente da ASES, Renato Dantas, disse não acreditar que o porto será demolido. Mas, se isso vier a acontecer, prevê o caos na economia da região, hoje basicamente sustentada pela exportação da soja. Para Dantas, a pressão contra a Cargil parte de organizações não-governamentais que estariam a "serviço de grupos financeiros internacionais", temerosos da expansão da soja brasileira pelo mundo. Entre as organizações acusadas pelo empresário está o movimento Greenpeace. "Eles são contra o asfaltamento da rodovia Santarém-Cuiabá, o que faria a nossa soja mais competitiva no exterior, como já acontece com o algodão do Pará. É tudo o que os países competidores do Brasil não querem".