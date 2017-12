Empresários se reúnem para decidir sucessão da Fiesp Cerca de 90 empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) estão reunidos com o presidente da entidade, Horácio Lafer Piva, que anunciará o seu candidato à sucessão. Piva escolheu o empresário Cláudio Vaz, do setor de autopeças, atualmente diretor superintendente do Sesi, entidade coligada à Fiesp. O evento, que está sendo realizado no hotel Intercontinental, em São Paulo, serve também para já angariar os primeiros apoios à chapa da situação, que pode ter a concorrência de outras duas, lideradas por Paulo Skaf, presidente da Associação da Indústria Têxtil (Abit) e Synésio Batista da Costa, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq). Outra possibilidade é que Skaf e Costa se unam numa só chapa de oposição. O prazo de inscrição se encerra em abril do ano que vem e a eleição acontece em setembro.