Empresários sugerem mudar rótulo do leite Depois de audiências públicas e debates no Congresso, a iniciativa privada encaminhará ao governo proposta para alterar as regras para rotulagem de produtos lácteos. A sugestão é que os produtos que tenham na composição 70% de leite e 2% de proteína sejam rotulados como "alimentos lácteos". A legislação atual estabelece a rotulagem como "leite modificado", sem porcentual mínimo de mistura de leite. "Hoje, há nos supermercados produtos rotulados como leite modificado com 90% de outros produtos que não leite. Queremos um padrão", disse o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, Rodrigo Alvim. "Ao encontrar um rótulo de leite modificado, o consumidor acha que o produto é melhor, de maior valor nutricional, o que não é verdade".