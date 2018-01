Empresários têm otimismo moderado para economia em 2007 Os empresários têm otimismo moderado em relação à economia do País para 2007. É o que revela a pesquisa "Perspectiva Empresarial" realizada pela Serasa entre executivos de 1.032 empresas dos setores da indústria, comércio, serviços e instituições financeiras. De acordo com o assessor econômico da Serasa, Carlos Henrique de Almeida, os empresários acreditam nas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o crescimento econômico será o centro do novo mandato. "A pesquisa aponta otimismo moderado. Os empresários estão dando mais um voto de confiança nas declarações do presidente de que, neste segundo mandato, o centro será o crescimento econômico", disse Almeida. A pesquisa foi realizada "já com a definição da continuidade do governo Lula", conforme as palavras do assessor econômico da Serasa. Para ele, a acentuação dos ânimos está relacionada à redução das taxas de juro e à crescente oferta de crédito. "A maior oferta de crédito, junto com a redução da taxa de juro, tem sido o maior financiador da economia brasileira", ressaltou. Segundo o assessor econômico da entidade, o setor aguarda definições estruturais do governo para consolidar suas perspectivas. "As condições estão criadas, mas os empresários estão aguardando uma melhor definição das reformas estruturais", acrescentou Almeida. O Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, que pode fechar abaixo dos 3%, é um dos fatores que levam o empresário a projetar, em 2007, um crescimento mais elevado. A pesquisa da entidade diz que 64% dos entrevistados acreditam em crescimento do PIB - oito pontos porcentuais a mais do que verificado no ano de 2005 em relação a este ano, quando 56% acreditavam no incremento. "Diante de uma base fraca, como 2006, qualquer crescimento que vier agora já é alguma coisa. Mas nada de ´encher os olhos´, até por este ano ter frustrado as expectativas iniciais", afirmou Almeida. Dentro desta perspectiva, os empresários de instituições financeiras lideram a lista de otimismo, com 75% prevendo crescimento. Do outro lado, o setor industrial, que teve um ano aquém das expectativas, está no pé da lista - 62% estão otimistas. Executivos das regiões Nordeste e Sudeste apostam mais no crescimento - 74% e 66% respectivamente - do que os do Sul e Centro-Oeste, em que 62% têm opinião positiva. A crise do agronegócio e a valorização do real são apontados como motivos para o índice menor de expectativa otimista. A região Norte aparece com apenas 39% dos entrevistados que acreditam no crescimento. O negativismo decorre, principalmente, da queda das exportações na Zona Franca de Manaus. Contratações A pesquisa da Serasa apontou também que os empresários não deverão investir em novas contratações em 2007. Segundo Almeida, apesar de 66% dos entrevistados apostarem em um faturamento maior e 63% terem afirmado que irão aumentar seus investimentos, o foco dos empreendedores deve se concentrar em infra-estrutura e tecnologia. "O empresário deve explorar mais os recursos já disponíveis, o quadro de funcionários que tem atualmente, sem novas contratações", declarou, complementando que o crescimento da economia teria que ser mais forte para que a queda de desemprego ocorresse. "A primeira idéia é aproveitar o que se já tem, pois os empresários ponderam o alto custo da contratação. O crescimento da economia teria que ser mais forte para se apostar em uma queda mais acentuada de desemprego", salientou Almeida. O desemprego é o quesito que mais divide os empresários. Dos entrevistados, 35% acreditam na queda do desemprego; 30% em estabilidade; e 35% em aumento. A pesquisa mostra ainda que a inadimplência deverá continuar alta em 2007, mesmo com a expectativa de recuperação de renda e da redução da taxa de juros. No total, 47% acreditam que a inadimplência irá aumentar, 38% apostam na estabilidade, e apenas 15% projetam queda. Mesmo assim, Almeida, vê o índice com bons olhos. "Se compararmos com as projeções de 2005 para 2006, onde 63% previa aumento da inadimplência, vemos um percentual menor de empresários acreditando no número de inadimplências", analisou. O endividamento da população é outro quesito que mostra otimismo, sob a ótica do assessor econômico da Serasa. Na projeção para 2007, 56% estimam que o endividamento irá aumentar, ante os 74% verificados em 2005 para este ano. "Os empresários acreditam em uma melhor administração financeira do consumidor, com endividamento e sem inadimplência", disse Almeida. Para o assessor, o endividamento não é ruim, "se estiver sob controle". De acordo com o assessor econômico da entidade, a maior oferta de crédito é a aposta para se reverter a inadimplência e endividamento da população brasileira em 2007. "O crédito cresceu muito em 2006 e deve crescer mais ainda no próximo ano, o que ajuda a reverter esses dois quesitos (inadimplência e endividamento)", finalizou. Segundo a pesquisa, 64% dos empresários disseram acreditar no aumento da oferta de crédito, outros 31% prevêem estabilidade e apenas 5% projetam queda. Matéria alterada às 17h34 para acréscimo de informações