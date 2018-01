Empresários vão aos EUA defender isenção tarifária Um grupo de empresários brasileiros viaja nesta segunda-feira a Washington para tentar convencer congressistas americanos a votar a favor da continuidade de um sistema de isenção tarifária que beneficia o Brasil. O chamado Sistema Geral de Preferências (SGP) concede isenção de tarifas para uma lista de produtos de países em desenvolvimento no mercado americano, incluindo o Brasil, e vai expirar no fim deste ano, a não ser que o Congresso vote a favor da sua prorrogação. Organizada pela Câmara Americana de Comércio (Amcham), a missão inclui nove representantes de sete empresas dos ramos de autopeças, agronegócio e madeireiro, que manterão encontros com parlamentares dos dois principais partidos americanos. Segundo a diretora de Relações Governamentais da Amcham, Adriana Machado, os empresários têm encontros marcados com a senadora Hillary Clinton (Nova York), com o senador Barak Obama (Illinois) - dois nomes de democratas presidenciáveis para 2008 - e com o republicano Bill Thomas, que encabeça na Câmara de Representantes uma importante comissão que lida com assuntos comerciais. O SGP isenta importadores americanos de US$ 128 milhões em impostos, segundo cálculos do Amcham, e possibilita ao Brasil exportar para os Estados Unidos o equivalente a US$ 3 bilhões em produtos livres de impostos. Missão difícil Em recente visita a Washington, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, disse estar na confiante na manutenção do Brasil no Sistema Geral de Preferências. No entanto, o presidente do Inter-American Dialogue, Peter Hakim, especialista em relações comerciais com a América Latina, considera improvável que a missão consiga convencer os congressistas a colocarem o assunto em pauta nos últimos dois meses da atual legislatura, dominada pelos republicanos. "Não é uma prioridade imediata", disse Hakim, para quem os democratas, que assumirão o controle do Congresso em janeiro, têm mais interesse em renovar o mecanismo do que os republicanos. Na avaliação do especialista, os democratas - em geral mais protecionistas - preferem manter as preferências a negociar acordos de livre comércio que aumentem o acesso ao mercado americano. Já entre os republicanos muitos argumentam que países como Brasil e Índia, também beneficiada pelo SGP, já não precisam mais de preferências. Além disso, diz Hakim, muitos parlamentares do partido argumentam que o Brasil não deve ser premiado pela postura "obstrutiva" que adotou nas negociações na Organização Mundial de Comércio (OMC). "É muito lógico que se o Brasil quer preferências de nós, deveria estar disposto a negociar", disse o presidente do centro do Inter-American Dialogue. Adriana Machado, da Amcham, diz que já sentiu esse tipo de resistência na primeira missão que a entidade organizou em setembro. Hakim disse que ficaria "surpreso" se o SGP fosse prorrogado nesta legislatura, mas considera possível um cenário em que o sistema expire, mas seja restituído na nova legislatura, em que os democratas terão maioria nas duas casas do Congresso. Adriana Machado reconhece que a missão é difícil e admite que possa ficar para os democratas a tarefa de restituir o SGP. Após a derrota do seu partido nas urnas, o presidente americano, George W. Bush, fez um apelo para os congressistas superarem suas diferenças partidárias e votarem os projetos de maior interesse ao país até o fim deste ano. Bush relacionou um acordo nuclear com a Índia e um acordo comercial com o Vietnã entre as prioridades, mas não tocou em outros assuntos comerciais. Ainda assim, Adriana Machado insiste que a viagem é importante para informar os parlamentares americanos sobre as supostas vantagens para empresas brasileiras e americanas para que eles possam tomar uma decisão "menos política e mais fundamentada".