Empresas adotam medidas para economizar energia Uma pesquisa feita no segundo trimestre deste ano pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com 1.397 estabelecimentos do País, revelou que 37% das grandes empresas investiram em medidas permanentes para economizar energia, principalmente com aquisição de aparelhos e equipamentos com maior eficiência energética. Os dados foram apresentados hoje pelo presidente da CNI, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, durante a entrega do Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, promovido pelo Ministério de Minas e Energia. Ao mesmo tempo em que mostrou os ajustes feitos pela indústria, Ferreira cobrou firmeza das autoridades para suprir as brechas legais que afastaram os investimentos no setor. ?Este aperfeiçoamento do ambiente institucional, com o objetivo de afastar as incertezas e permitir o ingresso permanente de recursos privados no setor de energia, deve ser prioridade da agenda nacional?, afirmou. O empresário considera a expansão da oferta necessária para suportar a retomada do crescimento econômico. Entre os obstáculos a serem afastados, Ferreira listou as dificuldades para a geração de eletricidade e a cumulatividade tributária sobre o gás natural. A pesquisa mostrou ainda que 40% das grandes empresas e 36% das pequenas e médias estão consumindo menos energia por cada unidade produzida, em comparação com o período anterior ao racionamento de energia. A indústria, segundo Moreira, consome 38% de toda a energia gasta no País, sendo 15% dos derivados de combustíveis e 43% da eletricidade. No caso da energia elétrica, metade do consumo industrial é para acionamento de motores e 40% para processos de aquecimento. Baixa renda Durante o evento, o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, afirmou que solicitará um parecer jurídico para saber se as 32 distribuidoras de energia, que contestam na Justiça os critérios para a definição do consumidor de baixa renda, têm direito aos benefícios do acordo geral do setor elétrico. A principal vantagem deste acordo é o financiamento do BNDES para reduzir as perdas com o racionamento, que estão sendo pagas pelo consumidor através de um adicional mensal, o seguro apagão. "Eu, sinceramente, entendia que o acordo geral do setor existiu no momento em que a discussão sobre a população de baixa renda era um assunto posterior em relação com o acordo. Isso a consultoria jurídica vai esclarecer melhor", disse. O ministro contou que o deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA), que foi relator da MP do setor elétrico no Congresso, informou a ele que pretende entrar com representação na Aneel para impedir que as distribuidoras que conseguiram a liminar contra os critérios para a definição do consumidor de baixa renda continuem tendo direito ao financiamento do BNDES. A lei aprovada no Congresso unificou em 80 quilowatts por mês o limite de consumo para definir o consumidor de baixa renda.