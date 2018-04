Empresas aéreas discutem formação de agência O governo e as empresas aéreas poderão chegar a um entendimento, na semana que vem, sobre o projeto que criará a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e deverá ser enviado ao Congresso Nacional, em caráter de urgência, antes de julho. Por conta do calendário político-eleitoral e da proximidade do recesso parlamentar, o governo tenta acelerar o envio de um texto básico ao Legislativo, que elimine pontos polêmicos do projeto anterior. Mas ainda se discutem alguns pontos de interesse das companhias aéreas no novo projeto. O cenário foi traçado pelo presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (SNEA), George Ermakoff, que, na semana passada, reuniu-se com o ministério da Defesa, para tratar do assunto. ?Vamos tentar fechar o projeto com o governo na semana que vem?, disse Ermakoff. O projeto do governo, explicou o representante do SNEA, é enviar um texto ao Legislativo definindo a direção da Anac, com um grupo de normas mínimas. Os demais pontos ficariam para uma segunda etapa, com a criação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). O assunto será discutido entre os advogados do governo e das empresas aéreas na semana que vem. Na prática, as empresas querem incluir garantias, que também chamam de ?mínimas?, e outros pontos no texto. Os acréscimos envolvem, basicamente, a extensão do prazo das concessões atuais por mais cinco a dez anos (para que os direitos não sejam interrompidos com a discussão do novo CBA); a permanência dos atuais ?slots? (intervalos para pouso e decolagem) em poder das empresas; e a criação de um conselho consultivo para a agência. Além disso, as empresas querem deixar claro, no projeto, que a agência regulatória será vinculada, como as demais, e não subordinada ao governo. Segundo Ermakoff, o texto apresentado às empresas exclui o fato de que a agência não seria subordinada ao ministério da Defesa. Questões como a participação estrangeira e a eventual possibilidade de privatização de aeroportos ficariam para o código do setor. Segundo Ermkoff, o setor vive uma situação atípica, porque já está decidido que o Departamento de Aviação Civil (DAC) deixará de existir, mas ainda não foi criada a agência. O presidente do SNEA voltou a criticar o pagamento do Ataero (adicional cobrado sobre tarifas aeroportuárias que reverte em favor da Infraero) e o que chamou de ?supercompetição? estimulada pelo governo, que poderá levar as companhias à descapitalização e ao endividamento. ?A última na fila do endividamento agora é a Transbrasil. Quem vai pagar suas dívidas com o INSS e a Receita Federal??, questionou. Ermakoff, que também preside a Rio-Sul, informou que a empresa deixará de operar regionalmente para atuar de forma nacional, ligando grandes capitais no sistema de Ponte Aérea. A estratégia faz parte da reestruturação da empresa, que também prevê a redução de custos para viabilizar tarifas competitivas e concorrer no mercado com empresas de preços baixos, como a Gol. ?Não seremos uma empresa de baixo custo, mas vamos ter um leque de tarifas mais flexível?, afirmou.