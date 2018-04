Empresas aéreas ganham regime especial de alfândega A Receita Federal criou um regime especial de alfândega para as empresas de navegação aérea. Segundo o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, as empresas do setor passarão por uma alfândega virtual na importação de insumos - partes, equipamentos, peças, componentes - destinados à fabricação de aeronaves. Maciel disse que os aviões exportados estarão isentos de realizar o pagamento do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativos a esses insumos importados. "Será um draw-back automático e ultra-ágil, porque o despacho é em tempo real", disse Everardo hoje, ao deixar o prédio do Ministério da Fazenda. No caso dos aviões destinados ao mercado doméstico, a cobrança desses impostos só será realizada no momento em que o produto for vendido ao mercado. Maciel disse que isso possibilitará às empresas fazerem um estoque. A medida beneficiará a Helibrás, fabricante de helicópteros, e a Embraer. O controle, explicou o secretário, será feito pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e por um sistema próprio, interligado ao Siscomex. Por meio dessses sistemas, o governo poderá controlar os insumos importados e comparar o volume importado com o exportado. Maciel informou ainda que as empresas de informática já possuem um sistema alfandegário similar. Dez empresas do setor, entre elas a Dell, HP, IBM e Motorola, se utilizam dele. Ainda hoje, a Receita deverá emitir nota a respeito, e a instrução normativa pertinente deverá ser publicada, amanhã, no Diário Oficial.