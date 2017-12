Empresas aéreas querem reajuste de passagens O setor de aviação não gostou do aumento nos preços dos combustíveis e do fim do subsídio do querosene usado nos aviões. "Já que o governo vai acabar com o subsídio, esperamos que libere os preços dos bilhetes", disse Mauro Gandra, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). O reajuste divulgado pelo governo foi de 34,5% para o querosene de aviação, com impacto de 7,7% nos preços finais. Segundo Gandra, o impacto será de 4,65% nos custos das companhias. Com isso, avalia, os preços das passagens acumulam defasagem média de 20,82%. Há 13 meses o governo não autoriza aumentos no setor, o último reajuste foi de 10,92%, em junho de 1999. A TAM divulgou uma nota em que diz que aumento terá conseqüências exponenciais nos custos das empresas. Segundo a Assessoria de Imprensa da Varig, o combustível é um dos insumos de maior impacto no preço dos bilhetes. A Transbrasil informou que o querosene representa 15% dos custos operacionais. Aumento dos combustíveis vigora a partir de sábado O preço do litro da gasolina estará 11,3% mais caro nos postos de combustíveis, a partir de sábado. Esse foi o segundo aumento do ano. Nas refinarias, o reajuste, da gasolina e do óleo diesel, será de 15%. O gás de cozinha (GLP ) sobe 18%. Desde 1998, o aumento médio da gasolina, óleo diesel e GLP na refinaria já chega a 95,7%. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, esses reajustes não ameaçam a meta de inflação de 6%, acertada com o FMI. Em entrevista a Globo News, Maílson disse que o Banco Central já trabalhava com a hipótese de um aumento médio de 12,2% nos preços públicos, que incluem petróleo, telefone e energia elétrica. De acordo com ele, o novo aumento dos combustíveis mostra que a pressão inflacionária maior ocorrerá no segundo semestre. Confira no link abaixo matéria do impacto sobre a inflação com o aumento da gasolina.