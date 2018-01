Empresas aéreas têm menos prazo para pagar combustível A crise nas empresas aéreas levou as distribuidoras de combustíveis a reduzir, de forma generalizada, os prazos de pagamento para estas companhias que, tradicionalmente, contavam com períodos mais flexíveis de crédito do que outros setores. Os dois principais fornecedores, BR Distribuidora e Shell, cortaram prazos e crédito das empresas do setor, em virtude dos "problemas estruturais da aviação", segundo nota explicativa da assessoria de imprensa da Shell. A divisão de Aviação da multinacional informou que os prazos foram reduzidos no fim do ano passado. A empresa não quis detalhar as novas condições específicas de pagamento. "Cada cliente tem uma história de crédito diferente e, portanto, a redução se deu em nível diferente para cada um", disse a Shell, por meio de sua assessoria de imprensa. No caso da Varig, o único a ser detalhado, o nível de exposição atual é de dez dias, o mesmo concedido pela BR Aviation, divisão de aviação da distribuidora estatal, subsidiária da Petrobras. Isto significa que a companhia pode se abastecer, no máximo, por dez dias antes de pagar a fatura. Para a BR, a medida representa uma redução de R$ 80 milhões para R$ 40 milhões no risco das operações de venda de combustível, e o corte correspondeu à metade do prazo dado anteriormente. Segundo o diretor de grandes clientes da BR, Marco Antônio Vaz Capute, a Varig, por exemplo, só poderá dever à distribuidora um máximo de R$ 40 milhões antes de liquidar cada fatura. É uma medida de garantia, mas para a companhia aérea significou melhora em relação aos últimos meses, já que a companhia vinha pagando diariamente o combustível, devido ao grande volume de sua dívida de fornecimento e ao fracasso nas negociações para a recapitalização da empresa.