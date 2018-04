Empresas alemãs pedem isenção de lei contábil dos EUA Grandes empresas listadas nos Estados Unidos estão planejando pedir isenções das normas contábeis corporativas mais rigorosas dos EUA, segundo informações do Financial Times Deutschland. O grupo de empresas que inclui a Allianz, o Deutsche Bank, a DaimlerChrysler, Deutsche Telekom, Infineon e BASF enviarão uma carta hoje à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM nos EUA) solicitando isenção da Lei Sarbanes-Oxley Act às empresas estrangeiras, diz o jornal. A carta foi preparada em cooperação com a Federação da Indústria da Alemanha, que segundo o jornal, possui uma cópia do documento.