Empresas ampliam processo de internacionalização Nos últimos cinco anos, é crescente o movimento de internacionalização de empresas brasileiras. As companhias nacionais estão indo ao exterior para comprar concorrentes estrangeiras e ampliar a sua base de atuação fora das fronteiras do País. Esta é a principal constatação da pesquisa sobre fusões e aquisições da consultoria KPMG Corporate Finance que acaba de ser concluída. Dos 221 negócios fechados entre companhias em 2002, 5,8% se referiram a empresas brasileiras comprando outras companhias no exterior. Em anos anteriores, essa participação deste tipo de negócio no total das transações era bem menor, de 1% em 1999, de 3,4% em 2000 e de 4% em 2001. "As empresas brasileiras estão se fortalecendo e indo além das fronteiras", observa o sócio da KPMG Corporate Finance André Castello Branco. Entre os recentes exemplos deste movimento, ele cita a investida da Embraer, que firmou joint venture com uma companhia chinesa, e da Petrobras, que comprou a argentina Perez Companc. Além disso, em anos anteriores, o Itaú comprou o banco Buen Ayre e a Gerdau que comprou ativos nos EUA. Apesar dos solavancos do mercado mundial, a internacionalização das empresas brasileiras mostra que elas estão mais preparadas para se inserir no contexto da globalização e da concorrência, destaca Castello Branco.