Empresas antimultas ganham com falhas da lei A indústria especializada em contestar multas de trânsito em São Paulo, por meio de recursos administrativos e judiciais, já é responsável por aproximadamente 50% dos casos deferidos pelas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jaris). Para obter sucesso, as cerca de dez empresas que estão hoje no mercado da cidade de São Paulo se apóiam em artigos polêmicos e brechas no Código de Trânsito Brasileiro, falhas do poder público e ação de advogados "bem relacionados" nas Jaris. Entre os principais argumentos utilizados pelas companhias estão o prazo de notificação do motorista e a sinalização inadequada dos radares de velocidade. As empresas chegam a cobrar desde R$ 10,00 até R$ 500,00 (em caso de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação) por recursos que, na prática, poderiam ser impetrados pelos próprios infratores sem nenhum gasto. Para os casos mais graves, como acidentes com vítimas, não há valor pré-estabelecido e o acordo é feito na hora com o cliente. No primeiro semestre, foram aplicadas 1.454.441 multas em São Paulo pelos funcionários do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Ao todo, foram impetrados 147.373 recursos. Destes, 51.437 foram deferidos e 95.936 indeferidos. "A probabilidade de quem recorre sozinho e de quem procura ajuda profissional são as mesmas", garante o coordenador das Jaris da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e do DSV, Archimedes Cassão Veras. Ele estima em 45% o número de recursos impetrados nas Juntas por empresas especializadas. "Em alguns casos, elas abordam pontos que o particular deixa escapar", enfatizou. Faixas em postes As faixas colocadas em postes e sites criados na Internet são os meios de propaganda usados pelas empresas que recorrem de multas. Nos sites destas empresas sempre existe um roteiro para o motorista com informações sobre a localização dos radares da Prefeitura. A maioria das companhias cobra para fazer o recurso e, mesmo se o infrator estiver errado no caso, alega que há meios de conseguir anular uma autuação. A empresa Multicar Assessoria cobra R$ 50,00 para recorrer, por exemplo, de uma multa por excesso de velocidade. Em conversa gravada com uma das operadoras da empresa, a reportagem do jornal Estado S. Paulo afirmou que tinha ultrapassado o limite permitido por lei e era culpada. A atendente informou de pronto que, mesmo assim, era possível tentar reverter a punição. "Toda multa é passível de recurso. Existem muitas falhas, por exemplo, no excesso de velocidade. Se foi fotografada apenas parte do veículo, eles (DSV ou Detran) têm de comprovar que o carro do senhor estava lá naquela hora e naquele momento", disse a atendente. "A possibilidade de ganhar é grande, mas de perder também." A empresa cobra R$ 189,00 para a pessoa se associar e ser defendida por seus advogados. Todo o serviço, segundo a empresa, é discriminado em contrato. Na Despachos Roberti, que cobra R$ 10,00 por meio de depósito bancário para fazer um recurso simples, a empresa informa que em casos de multa por radar pode ser feita uma diligência no local para verificar possíveis irregularidades de sinalização. Se, mesmo assim, não houver como certificar que o cliente era inocente, a empresa se oferece para redigir um recurso de "defesa técnica". Picaretagem e golpes O advogado especialista em trânsito e transporte Moacyr Macedo Maurício, proprietário da Multacar, avalia que boa parte das empresas no mercado "é pura picaretagem". Com uma carteira de cerca 17 mil clientes, a Multacar é uma das poucas companhias que não cobram nada para entrar com recurso. No site da empresa, pode-se pesquisar a existência de infrações pelo número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e, se for necessário, preencher um formulário eletrônico, imprimir e anexar o documento ao recurso no órgão que lavrou a multa. Segundo a técnica da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual, Gabriela Antonio, muitas companhias marcam encontro com a pessoa interessada, prometem fazer o serviço, pegam o dinheiro e depois desaparecem. "O golpe é tão caseiro que o consumidor não tem como reclamar e muitas dessas empresas nem existem legalmente", avisou. Veja nos links abaixo quais os passos que o consumidor deve seguir para recorrer de multas e transferir os pontos de sua carteira de habilitação pessoalmente.