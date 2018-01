Empresas aproveitam câmbio para elevar exportações Mais uma vez, as indústrias apostam no aumento das vendas externas para garantir bons resultados neste ano. Com a renda contida e o crédito caro, as chances de expansão do consumo no mercado interno ainda são restritas. Por isso, as empresas estão investindo na conquista de mercados no exterior, favorecidas pela competitividade do câmbio. O otimismo das empresas exportadoras se traduz em números. Pesquisa feita pelo BicBanco com 67 companhias exportadoras mostra que as vendas externas neste ano deverão crescer 10,6%, enquanto o aumento esperado para as importações é bem menor, de 4,8%. Com base nesse resultado, o economista-chefe do BicBanco, Luiz Rabi, projeta saldo de US$ 17, 3 bilhões para a balança comercial brasileira em 2003. A fabricante de autopeças TRW, por exemplo, planeja aumentar as exportações em mais de 10%. Entre sistemas de freios válvulas para motores e outros produtos, a companhia exportou US$ 80 milhões em 2002. Dessa cifra, US$ 50 milhões resultaram da venda de sistemas de freios para os Estados Unidos e Europa. "Em 2003, vamos ter um crescimento de 20% nas exportações da Divisão de Freios, graças a novos negócios fechados com montadoras americanas", diz o presidente da companhia, Marcos Zion. No mercado doméstico, no entanto, a previsão de vendas é modesta. Segundo Zion, a produção para as montadoras deverá ficar praticamente estável em relação ao ano passado, uma vez que a indústria automobilística está prevendo a montagem de cerca de 1,8 milhão de veículos, pouca coisa a mais do que no ano passado (1,775 milhão). De origem americana, a TRW está entre as cinco maiores empresas de autopeças do mundo. Neste ano a previsão da companhia no Brasil é de ampliar em 10% o faturamento total, que somou R$ 812 milhões em 2002. A subsidiária brasileira da coreana LG é outra que está animada com o mercado externo. A fabricante de eletroeletrônicos acaba de transformar o País em plataforma de exportação para a América Latina. Os planos prevêem que as vendas externas passem a responder por 16% de todo o faturamento no País. No ano passado, a LG faturou R$ 1,2 bilhão. Para este ano, espera ampliar em 20% a receita, tanto de exportação como interna. Segundo a diretora de Marketing da LG, Valéria Camarero, a escolha do Brasil como plataforma de exportação se deve a dois fatores. Um deles é a posição de liderança do País no mercado consumidor da região. Em segundo lugar, ela ressalta que a valorização do dólar tornou a exportação uma proteção ("hedge") barata para as empresas que dependem de insumos importados e estão sujeitas à flutuação do câmbio. Para garantir as vendas no mercado interno, driblando o crédito mais restrito, a companhia aposta no lançamento de produtos com mais recursos tecnológicos, voltados para um consumidor de maior renda. Valéria pondera que a alta dos juros deverá ser revertida no segundo semestre, dando novo alento ao segmento de bens de consumo duráveis, cujas vendas dependem de financiamento. Calçados As exportações também são uma saída para os fabricantes de bens de consumo semiduráveis. A Beira Rio, uma das quatro maiores fabricantes de calçados femininos do País, quer ampliar em 50% as exportações neste ano. De acordo com o diretor-superintendente, Ivo Barbieri, as exportações deverão passar a responder por 12% do faturamento total da companhia. No ano passado, a empresa vendeu R$ 220 milhões, dos quais 8% (US$ 6 milhões) foram para o mercado externo. "A nossa meta é consolidar a abertura de mercados no Oriente Médio e nos Estados Unidos, que até o ano passado respondiam por vendas esporádicas", diz Barbieri. No mercado interno, a perspectiva da empresa é de ampliar em 12% o volume de negócios. Maior fabricante de meias no País, a Lupo quer crescer 15% nas vendas externas. "Já temos negócios engatilhados que nos abrem essa perspectiva", diz o diretor-comercial da Lupo, Valquírio Ferreira Cabral Júnior. A companhia deve exportar este ano o equivalente a US$ 6 milhões. Cabral Júnior diz que a Lupo vai aumentar os preços em 10%, em média, a partir do mês que vem, no mercado doméstico. Segundo ele, trata-se de um repasse da alta de custos ocorrida no ano passado. O algodão, principal matéria-prima, foi reajustado em cerca de 50% desde agosto de 2002. "Tivemos de aceitar o reajuste sob a ameaça de ficar sem o produto, porque os beneficiadores estão exportando o algodão em pluma." Por causa desse aumento de preço, a Lupo deverá ampliar o faturamento em 20%, enquanto a produção deve crescer apenas 8%. No ano passado, a companhia faturou R$ 125 milhões, 15% a mais do que em 2001.