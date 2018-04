Empresas argentinas privatizadas querem aumentos Os diretores das empresas privatizadas e prestadoras de serviços públicos informaram ao presidente Eduardo Duhalde que o setor poderá entrar em colapso se os preços das tarifas não forem ajustados. Duhalde se reuniu, nesta tarde, com a Confederação das Empresas Privatizadas. De acordo com a Associação de Distribuidores de Energia Eletrica (Adeera), se os preços não forem ajustados, os cortes de luz serão "inevitáveis". Neste clima, a Edenor, uma das principais companhias de distribuição e venda de eletricidade do país, informou que, graças à desvalorização e à pesificação das tarifas, registra perdas de US$ 860 milhões. Já a Telefônica Holding Argentina informou um negativo de US$ 2,5 bilhões no primeiro semestre.