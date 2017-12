Empresas brasileiras lideram securitização na AL em 2003 As companhias brasileiras lideraram asemissões de bônus em operações estruturadas na América Latina em 2003 e deverão manter a posição no próximo ano, segundo a agência classificadora de risco de crédito Moody´s. Mantendo a tendência ini ciada em 2001, as empresas brasileiras foram as mais ativas emissoras, respondendo este ano por 94% do valor em dólares das securitizações feitas. As emissões transfronteiras do Brasil subiram de US$ 2,7 bilhões em 2002 para US$ 5,3 bilhões em 2003, repr esentando quase 70% dos US$ 8,1 bilhões em emissões lastreadas em ativos e em hipotecas na América Latina este ano. Em 2003, o Banco Bradesco, com quatro transações separadas totalizando US$ 1,17 bilhão, foi pela primeira vez, o maior emissor do mercado de finanças estruturadas da América Latina. O Bradesco tomou o lugar ocupado pela Petrobras, que foi a maior emissora nos últimos dois anos. Mantendo ainda a tendência iniciada em 2001, as companhias e os bancos brasileiros emitiram bônus estruturados co m cobertura para risco político (PRI, do inglês Political Risk Insurance) em 2003 num montante de US$ 1,5 bilhão. A AmBev (Companhia Brasileira de Bebidas) e o Bradesco foram os maiores emissores dos bônus PRI, colocando, cada um, US$ 500 milhões. Além d isso, o Unibanco e a nova emissora Telemar emitiram US$ 200 milhões e US$ 300 milhões em notes, respectivamente, com cobertura para risco político. As securitizações de recebíveis de exportações também mostraram força em 2003, com emissões da Petrobras, Vale do Rio Doce e Aracruz. O volume dessas transações (34% do total) foi quase tão forte quanto o volume de transações lastreadas em fluxos futuros, com US$ 1,8 bilhão em bônus lastreados em recebíveis de exportações lançados em 2003. As analistas Maria Muller e Brigitte Posch afirmam em relatório que as companhias brasileiras deverão se manter como maiores emissores na América Latina em 2004 em transações estruturadas de fluxos futuros e cobertura para risco político. No mercado doméstico de securitização, as empresas brasileiras emitiram US$ 641 milhões em 2003, um aumento de 11 vezes em relação a 2002. Segundo Posch, o mercado se beneficiou do crescimento dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FDIC).