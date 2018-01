Empresas brasileiras na Venezuela estão preocupadas A embaixada do Brasil em Caracas informou que as empresas brasileiras na Venezuela começam a preocupar-se com a situação política, social e econômica do país. O embaixador Rui Nogueira disse à Agência Estado que a comunidade empresarial e de trabalhadores brasileiros na Venezuela somam cerca de 1,2 mil pessoas. A Odebrecht, que está no país há mais de dez anos, tem hoje uma carteira de contratos de US$ 1,114 bilhão. A companhia brasileira está construindo um sistema viário no Estado de Bolívar, fronteira com o Brasil, que inclui uma ponte rodoferroviária de 5 quilômetros e mais um trecho de 170 quilômetros de estrada. A obra, orçada em US$ 600 milhões, precisa ser concluída até junho de 2005. A Odebrecht ganhou ainda a licitação da obra da Linha 4 do Metrô de Caracas no valor de US$ 240 milhões, já em andamento, e a qual deverá ser entregue em dezembro de 2004. Outra obra da empresa, orçada em US$ 274 milhões, é a do metrô de superfície Las Teques, com extensão de 9 quilômetros e estimada para ser concluída em junho de 2005. Nas três obras, a Odebrecht emprega mais de 3 mil pessoas diretas. Com a greve, todas essas obras foram interrompidas e a empresa foi obrigada a conceder férias coletivas até o dia 6 de janeiro do próximo ano a todos os funcionários. "Não tem cimento para continuar com as obras porque a principal fábrica paralisou suas atividades", disse uma fonte da Odebrecht. Outra empresa com fortes interesses na Venezuela é a Petrobras, que, por meio da argentina Pérez Companc, recentemente adquirida pela estatal brasileira, produz 110 mil barris de petróleo por dia no país. O temor é que, qualquer que seja o desfecho da crise política, os contratos com a Venezuela sofram alguma alteração ou até a interrupção, mesmo que todas eles tenham sido assinados depois de submetidos a licitações legais. Até agora, apesar das dificuldades financeiras e econômicas que o pais enfrenta, o governo venezuelano vem honrando todos os compromissos com essas empresas. Com a greve, que entrou na terceira semana consecutiva nesta segunda-feira, o comércio bilateral também deve ficar prejudicado. No ano passado, a Venezuela foi um dos mercados que absorveram produtos manufaturados brasileiros que não conseguiram entrar na Argentina por causa da grave crise econômica que enfrenta o principal parceiro do Brasil no Mercosul. De acordo com o embaixador, a Venezuela adquiriu em 2001 grande número de automóveis, ônibus, autopeças, máquinas agrícolas e celulares. Apesar de a Venezuela ser um grande fornecedor de derivados de petróleo para o mercado brasileiro (US$ 900 milhões em 2001), o Brasil ainda mantém saldo positivo na balança comercial com este país. Em 2001, o superávit brasileiro foi de US$ 450 milhões. O Brasil conseguiu exportar para a Venezuela mais de US$ 490 milhões em serviços. A Linha 4 do metrô de Caracas tem um financiamento de US$ 107,5 milhões do BNDES. Já o complexo viário do Estado de Bolívar obteve financiamento de US$ 384 milhões do Banco do Brasil, via Proex (Programa de Financiamento às Exportações). A ponte desse complexo terá estrutura metálica brasileira, cujo valor é de US$ 150 milhões.