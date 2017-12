Empresas brasileiras se expandem nos EUA, diz jornal O jornal norte-americano The New York Times diz que, após terem ficado com medo da abertura comercial dos anos 1990, as empresas brasileiras agora estão aproveitando as oportunidades para se expandir no exterior. "Muitas empresas não estão só marchando a todo vapor no Brasil graças ao uso astuto de seu conhecimento sobre o enorme mercado interno do país para repelir a concorrência estrangeira; elas também estão exercitando seus músculos no cenário internacional", diz a reportagem. Segundo o jornal, provavelmente em nunhum outro lugar isso é tão evidente quanto na América do Norte, "onde um crescente número de empresas brasileiras está implantando operações e vendendo de tudo, desde cimento e aço até aviões e suco de laranja". A reportagem cita os exemplos da Votorantim, que está planejando duplicar sua operação norte-americana até 2007, e do Grupo Gerdau, que já é o quarto maior produtor de aço da América do Norte, entre outras empresas.