Empresas brasileiras se instalam em Portugal pensando na UE O ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou nesta quinta-feira que várias empresas brasileiras se instalarão em Portugal para colocar produtos no mercado da União Européia (UE). Entre as interessadas, estão principalmente as de confecções, instrumentos musicais, acessórios para automóveis, software, moda e alimentação. As declarações foram feitas durante reunião com o presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP), Jorge Rocha de Matos, para coordenar iniciativas entre pequenas e médias empresas de ambos os países. O objetivo é melhorar a competitividade em outros mercados. Após a reunião, Furlan declarou aos jornalistas que o encontro serviu para preparar a chegada de empresários portugueses ao Brasil junto com o premier português, José Sócrates. A delegação tem uma visita oficial programada para os dias 8 e 9 de agosto. Furlan acrescentou que a AIP elaborará um documento com sugestões das pequenas e médias empresas de ambos países.Em relação aos grandes investimentos de capital, Furlan mencionou a colaboração entre as petrolíferas Petrobras e Galp Energia como prioritária. Além disso, citou a possibilidade de uma maior colaboração no setor da indústria siderúrgica.