Empresas buscam consumidor nas praias do País Faça chuva ou faça sol, frio ou calor, o importante é não perder o consumidor de vista e marcar presença nos mais badalados locais do País. A bola da vez são as praias da classe média alta - como Guarujá, Maresias, Praia do Gunga (Alagoas), Ferrugem (Santa Catarina) e Maracaípe (Pernambuco) - que a partir desta semana serão invadidas por marcas famosas de bebidas, vestuário, telefonia e alimentos, entre outros. Na disputa pela simpatia dos veranistas, cada um tem sua receita. Alguns apostam em shows musicais, outros na criação de lounges e também arenas montadas na praia, com guarda-sol, cadeiras de praia e espreguiçadeiras para maior comodidade dos turistas. "Cerca de 60% do nosso consumo anual ocorre no verão. Por isso, reforçamos os investimentos nessa época do ano para estar mais próximo do cliente", afirma o gerente de eventos da Skol, Leonardo Byrro. A empresa vai promover o evento Skol Spirit a partir desta terça-feira até o dia 28 de janeiro simultaneamente em três praias do País: Maresias, em São Paulo; Ferrugem, em Santa Catarina; e Maracaípe, em Pernambuco. A estratégia é montar uma estrutura de praia com bares em formato de tendas e muita música com DJs, além de malabares. Segundo Byrro, o projeto diurno, das 10 às 20 horas, foi inspirado nos badalados "day clubs" europeus, como Nikki Beach, Porto Cervo e o Cafe Del Maré. Qualquer pessoa poderá usar a infra-estrutura montada pela empresa, que conta com tendas cheias de almofadas, dosséis, espreguiçadeiras, guarda-sóis, oficinas e jogos. "Em Florianópolis temos 59% de market share; em São Paulo 21%. Queremos retribuir a preferência do público." No último verão, os investimentos da empresa em publicidade foram revertidos para a mídia de televisão por causa da Copa do Mundo. O último evento de verão da Skol foi feito em 2005 em Maracaípe e Florianópolis. A concorrente Sol, da Femsa, também deve marcar presença no litoral Norte e Sul de São Paulo. A empresa já fechou o patrocínio de shows e vai montar arenas para abrigar esportes de verão. Além disso, serão criados espaços temáticos para a degustação da cerveja. Segundo a companhia, a intenção é reforçar ainda mais a marca da cerveja lançada entre o público paulista. Também na área de bebidas, a Itaipava será um dos destaques da 8ª edição do Vivo Casa Grande Boulevard Mall, no Guarujá, que abre suas portas a partir de quinta-feira. É a primeira vez que uma cervejaria terá espaço destacado no local, aberto ao público. A empresa vai manter durante o verão um bar chamado Sem Comparação, em que pretende fidelizar o público de mais alto nível e reforçar sua participação de mercado em São Paulo, afirmou o diretor da agência da Itaipava, Multi Solution, Pedro Queirolo. Segundo ele, o espaço terá decoração rústica, mas em estilo chique, com mesas em mosaico. Shows Outras empresas também farão promoções no litoral por meio de patrocínios de shows. Brahma, Telefônica e Davene vão promover o festival de música no Guarujá, com Rappa, Skank e Jota Quest, entre outros. "Queremos incluir o Guarujá no circuito musical de verão", afirma Maurício Magalhães, presidente da Tudo Eventos e Conteúdos, organizadora do projeto ao lado do SBT. O evento, que começa dia 13 de janeiro, vai ocorrer na Arena do Hotel Sofitel Jequitimar, na Praia de Pernambuco, no Guarujá, e já recebeu investimentos de R$ 3,5 milhões. A empresa organiza também o Floripa Tem, que conta com o patrocínio de C&A, Brasil Telecom e Coca Cola. O projeto vai ocorrer nas praias Mole, Brava e Jurerê Internacional, na Avenida Beira Mar e na Lagoa da Conceição, onde serão instaladas academias de ginástica itinerantes, oficinas de gastronomias, festas com DJs, entre outras atividades, afirma Magalhães. Neste caso, os investimentos vão somar R$ 2,5 milhões. "Esses eventos proporcionam às marcas comunicação direta com clientes e consumidores." Também em Florianópolis, a principal concorrente da C&A, a Renner, não perdeu tempo e vai patrocinar um dos maiores festivais de verão do Sul do País: o Planeta Atlântida, que conta ainda com o patrocínio de Pepsi, Ipiranga, Nova Schin e Vivo. Já a Smirnoff seguiu sentido contrário e vai explorar o verão em Salvador. "Queremos criar proximidade com o consumidor do Nordeste, onde temos 60% de participação do mercado de bebidas prontas", afirmou o gerente de Marketing da empresa, Walter Celli. Ele explica ainda que a empresa estará nos principais camarotes do carnaval baiano, como o do Chiclete com Banana, Gilberto Gil e Nana. Hoje a marca detém 72% do market share no País. "Este ano devemos crescer 45% em relação a 2005."