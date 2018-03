Empresas cubanas tentarão fechar negócios no Brasil Cerca de 30 empresas cubanas de 14 setores vão mostrar ao Brasil, pela primeira vez, o que Cuba tem para vender, além dos tradicionais charutos e o rum. O presidente Fidel Castro, que tem boas relações com o colega brasileiro Luíz Inácio Lula da Silva, vai tentar estabelecer um canal de negócios entre os países por meio do inédito ExpoCuba, que será realizado entre os dias 7 e 10 de abril no Centro de Convenções Pompéia, em São Paulo. Com apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Ministério de Relações Exteriores, além da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), executivos cubanos oferecerão produtos e tecnologia desenvolvidos nos setores onde o país é mais competitivo, como na produção de medicamentos e vacinas, por exemplo. Segundo o embaixador de Cuba no Brasil, Jorge Lezcano Pérez, o setor de biotecnologia do país, um dos mais avançados do mundo, produz medicamentos genéricos e vacinas que nem mesmo os Estados Unidos conseguem. Outro setor para o qual o embaixador chamou atenção é o açucareiro, embora o Brasil seja um dos maiores produtores do planeta. "Cuba produz cerca de 60 derivados da cana-de-açúcar, bem acima dos sete ou oito do Brasil", disse o diplomata. Em contrapartida, afirmou, os cubanos estão interessados na co-geração de energia a partir da queima de bagaço de cana. Ainda nessa área, o país quer fazer parcerias com o Brasil para produzir álcool hidratado. De acordo com Pérez, Cuba também produz navios pesqueiros de alta tecnologia, principalmente para a pesca de lagosta, além de equipamentos refrigerados especiais para o transporte. "É uma outra área onde podemos fazer parcerias com empresas brasileiras", afirmou. A ExpoCuba deverá ser apresentada também em Goiânia, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de 14 a 17 de abril. Os europeus são os principais parceiros comercias de Cuba, absorvendo 45% da pauta de exportações do país. A América Latina, de acordo com o diplomata, importa outros 30% e a Ásia, 20%.