Empresas da China iniciam comércio em moeda local

Das transações concluídas hoje, o Bank of China fechou um acordo de uma unidade do Shanghai Electric Group, fabricante de equipamentos elétricos e mecânicos. O Bank of Communications fechou acordos do Shanghai Silk Group, um exportador de têxteis, e de uma casa de negociação de Xangai, cujo nome não foi revelado.

Separadamente, o Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) disse hoje que sua unidade na Indonésia concedeu uma carta de crédito de 372 mil yuans para um exportador sediado na China em nome da PT Indotruck Utama, uma empresa indonésia. O Bank of Communications recebeu a carta de crédito na China. O ICBC disse que essa é a primeira carta de crédito no mundo denominada em yuan para o comércio entre fronteiras.

Embora Pequim tenha inicialmente sinalizado a intenção de permitir o uso do yuan para transações entre fronteiras em dezembro do ano passado, as regras para o uso em forma de teste só foram divulgadas na semana passada. De acordo com um comunicado do Bank of Communications durante o fim de semana, atualmente 100 empresas em Xangai, 100 em Shenzhen, e um total de 200 em Guangzhou, Dongguan, e Zhuhai podem fechar comércio entre fronteiras em yuan. As informações são da Dow Jones.