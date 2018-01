Empresas da Pirelli fecharão capital As empresas da Pirelli irão engrossar a lista de fechamentos de capital este ano. O grupo italiano informou que o cancelamento dos registros das companhias de cabos e pneus será aprovado até a próxima sexta-feira. O anúncio ocorreu juntamente com um pedido de suspensão dos negócios com ações das empresas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Para o analista Paschoal Paione, da Fator Doria Atherino Corretora, a notícia não surpreendeu. "Como as empresas têm um baixo nível de abertura de informações, o mercado já esperava essa decisão", explicou. A opinião é compartilhada pelo chefe de análise da Coinvalores Corretora, Marco Aurélio Barbosa. Ele lembrou que a exposição das empresas à concorrência, uma vez que eram as únicas do País com capital aberto nos setores de cabos e pneus, também reforçava as expectativas de fechamento de capital. Embora o valor da oferta pública de compra de ações ainda não esteja definido, o analista da Fator recomenda aos acionistas da Pirelli Cabos e Pirelli Pneus que vendam seus papéis. Ele lembrou que as ações estão sendo negociadas no mercado a um preço acima do valor patrimonial, que consiste na divisão do patrimônio líquido pelo número de papéis. Pirelli pagará ágio para recolher ações do mercado O valor médio das ações preferenciais da Pirelli Cabos, nos últimos trinta dias anteriores a 28 de julho, é de R$ 2,78 a unidade, segundo a Economática. O resultado supera em 60% o valor patrimonial de 31 de julho - data do último balanço - de R$ 1,74 por ação. No caso de Pirelli Pneus, a média de 30 dias representa R$ 5,66 por ação, exatamente o dobro do valor patrimonial, pelo mesmo critério. Barbosa, da Coinvalores, acredita que o grupo Pirelli pagará um ágio expressivo para recolher as ações do mercado. Segundo ele, o preço justo para os papéis da empresa de pneus é de R$ 6,70 por ação, o que representaria um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento de 25 de julho, data do último negócio. Ele não arriscou previsões para a Pirelli Cabos. O fechamento de capital das empresas ainda será discutido em assembléia de acionistas. Quando o processo chegar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), subirá para 21 o número de cancelamentos de registro em análise pela autarquia. Foram 32 cancelamentos contra 16 aberturas de capital, até junho.