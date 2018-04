Empresas de capital aberto lucram 21,7% mais em 2006 As 20 empresas de capital aberto mais lucrativas da América Latina tiveram, no ano passado, crescimento de 21,7% na comparação com as de 2005. Todas as 20 de 2006 obtiveram lucro superior a US$ 1 bilhão. Em 2005, somente 14 delas conseguiram atingir este patamar. Segundo a empresa de análise financeira Economatica, os 20 maiores lucros em 2006 foram de US$ 51,5 bilhões, contra US$ 42,3 bilhões no ano de 2005. A Petrobras manteve o posto de empresa com maior lucro no ano passado, com US$ 12,123 bilhões. Em segundo lugar, a Vale do Rio Doce, também na mesma colocação que em 2005, apresentou lucro de US$ 6,282 bilhões. A Cemig e a CSN, que faziam parte do grupo das 20 em 2005, foram substituídas no ano passado pela brasileira Ambev e a mexicana Grupo México. O ranking de 2006 traz onze empresas brasileiras, 6 mexicanas (uma a mais que em 2005), duas argentinas e uma peruana. Os setores de Siderurgia e Telecomunicações foram os que tiveram maior número de representantes na classificação (quatro cada um). Em 2005, Siderurgia era o setor com maior representatividade (cinco empresas). Confira o ranking completo de 2006: 1º Petrobras - Brasil 2º Vale do Rio Doce - Brasil 3º America Movil - México 4º Banco do Brasil - Brasil 5º Telefones de Mexico - México 6º Cemex S.A. - México 7º Bradesco - Brasil 8º Itausa - Brasil 9º Tenaris S.A. - Argentina 10º Banco Itaú - Brasil 11º Grupo Mexico - México 12º YPF - Argentina 13º Gerdau - Brasil 14º Telesp - Brasil 15º Ambev - Brasil 16º Southern Peru - Peru 17º Usiminas - Brasil 18º Carso Global Telecom - México 19º Wal Mart de Mexico - México 20º Arcelor BR - Brasil