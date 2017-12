Empresas de Internet cortam 5 mil empregos Em sua pesquisa inaugural sobre o setor de Internet, a Challenger apurou que 59 empresas eliminaram 5.398 empregos desde o fim do ano passado. Mais de 30% das empresas fecharam suas portas. John Challenger, executivo-chefe da empresa, disse que os cortes são parte da progressão natural no setor ainda iniciante. "As ponto.com estão apenas evoluindo para o estágio em que as empresas que não dão resultados são eliminadas", afirmou Challenger. A Boo.com, de varejo eletrônico, anunciou o maior número de cortes, 400 em maio, entre as empresas pesquisadas. A empresa dispensou todos os seus funcionários. A ValueAmerica, comércio online de eletrônicos e tecnologia, cortou 300 empregos em dezembro, ou metade de sua força de trabalho. A Amazon.com eliminou 150 empregos em janeiro, ou 2% dos funcionários. As informações são da agência Dow Jones.