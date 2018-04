Empresas disputam fornecimento de aviões para FAB O presidente Fernando Henrique Cardoso confidenciou a assessores que será difícil escolher o modelo que irá substituir os aviões Mirage, da Força Aérea Brasileira, que deixam de voar em 2005. A concorrência está em fase final de execução. Mas Fernando Henrique não tomará a decisão sozinho. Vai convocar para a primeira quinzena de junho o Conselho de Defesa Nacional (CDN) para decidir qual dos cinco modelos será escolhido. Assim, o presidente evita que as pressões se concentrem sobre o Executivo e divide responsabilidades com o Congresso, já que o conselho conta com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado. O governo brasileiro dispõe de US$ 700 milhões e pretende comprar entre 12 e 24 aviões. Desde o início do mês os lobbies das cinco empresas concorrentes começaram a atuar de forma mais firme, na defesa de seus produtos. A última notícia publicada informava que o Departamento de Estado dos Estados Unidos autorizou a venda de míssil ar-ar para o Brasil, considerando este fato um trunfo para que a Lockhed Martin, que fabrica o F-16, se torne o concorrente favorito. Só que a autorização que valeria para realmente viabilizar a venda do equipamento teria de ser do Congresso norte-americano e todos têm conhecimento do que ocorreu com o Chile, que comprou os F-16 esperando receber depois, os armamentos, que acabaram sendo negados. Além do F-16, os aviões que estão concorrendo à substituição dos Mirage são: o francês Mirage 2000, fabricado pelo consórcio Embraer-Dassault, os russos Mig 29, da Rac-Mig, e o Sukhoi, da Rosoboronexport, e o Gripen, do grupo sueco-inglês Saab-Bae Systems. O comando da Aeronáutica insistiu em que não há qualquer decisão tomada e que qualquer notícia, no momento, é mera especulação. No momento, a Aeronáutica ainda tem dois grupos em visita aos países fabricantes. O grupo que cuida da logística, que faz a avaliação técnica do avião, já esteve nos Estados Unidos, na França e na Suécia e irá ainda à Rússia, verificar os dois modelos. Quanto à parte operacional, os pilotos da FAB já avaliaram o Greepen e o Mig 29. Falta ainda o teste no Sukoy, no Mirage e no F-16. Somente depois de concluir essa rodada de visitas, os técnicos da FAB irão elaborar um relatório completo com as avaliações e conclusões da Aeronáutica. A previsão é de que o relatório esteja pronto no dia 28 de maio, quando o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista irá entregá-lo ao ministro da Defesa, Geraldo Quintão, e este irá repassá-lo ao presidente. O Conselho de Defesa Nacional, a quem caberá a decisão final, é um órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Presidido por Fernando Henrique, o conselho é integrado pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara dos deputados, pelo presidente do Senado, pelos ministros da Justiça, da Defesa, das Relações Exteriores e do Planejamento, além dos comandantes militares. Fernando Henrique decidiu convocar o conselho para ajudá-lo a decidir esta questão para dividir responsabilidades. De acordo com a Aeronáutica, serão decisivas para a escolha do avião questões como offset - que é a compensação financeira que o País que venderá os aviões terá de oferecer ao Brasil-, o melhor preço, a forma de financiamento, o índice de transferência de tecnologia, o prazo de entrega e o preço, entre outras avaliações técnicas. ?Não se analisa um item isolado, mas um conjunto de fatores que, junto com seus números, serão analisados friamente?, avisou o comandante da Aeronáutica. Mas a decisão final, reitera, é do presidente da República, assessorado pelo conselho. A pressão de alguns parlamentares pela escolha da Embraer, que se associou antecipadamente à Dassault para fabricar o Mirage 2000, não influenciará no processo, conforme garantem fontes militares. A FAB ressalta que o edital de concorrência deixa claro a necessidade de transferência de tecnologia e lembra que não existe apenas a Embraer para receber esses conhecimentos, com a respectiva contratação de pessoal no Brasil. A FAB, no quesito transferência de tecnologia, quer manter os softwares do avião, de forma autônoma, bem como a capacitação do parque industrial aeroespacial brasileiro na produção e manutenção de produtos de alta tecnologia.