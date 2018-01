Empresas do mercado financeiro investem em ofertas durante a Black Friday

Além do varejo e do setor imobiliário, empresas do mercado financeiro também vão participar das promoções da Black Friday neste ano. O evento, inspirado no modelo norte-americano de megaliquidações, será realizado no dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês, em todo o País.

A corretora Easynvest, por exemplo, vai oferecer investimentos com maior rentabilidade após parcerias com bancos. As taxas são alteradas a cada três ou quatro dias. Entre os títulos na promoção estão a Letra de Crédito Imobiliária (LCI), de Agronegócio (LCA), de Câmbio (LC) e o Certificado de Depósito Bancário (CDB).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma opção para quem procura um investimento pré-fixado é o CDB do banco Fibra, com taxa de 18,10% ao ano. A aplicação inicial é de R$ 5 mil com prazo de três anos. Já a taxa do CDB do banco Luso Brasileiro está em 123% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com aplicação mínima de R$ 8 mil e prazo de dois anos.

Nos títulos isentos de Imposto de Renda, como a LCA, a taxa fica em 95% do CDI para um investimento de R$ 100 mil por pelo menos dois anos no banco Pine. Para a LCI, a taxa no Fibra, nesta quinta-feira, era de 97,5%, com R$ 10 mil iniciais por dois anos.

Cotação. Quem vai viajar para o exterior neste final de ano e precisa comprar dólares também deve ficar atento a ofertas nos próximos dias. A TOV Corretora disse que vai oferecer um câmbio mais acessível de dólar, euro e libra pela internet (cartaodeviagemtov.com.br). A porcentagem do desconto não foi revelada, mas de quarta, 25, a segunda, 30, o "dólar turismo deve ficar mais próximo do valor do dólar comercial", informou a corretora.

Outra corretora que pretende fazer uma cotação da moeda americana mais vantajosa na sexta-feira, dia 27, é a Ourominas, em negócios fechados por telefone. Entretanto, a cotação ainda não foi divulgada.