Empresas do Rio começam a receber Listão Empresarial A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S. Paulo, começou a distribuir em março, no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense e região Serrana a edição 2006 do Listão Empresarial Grande Rio. O produto tem capa dura e traz opções de fornecedores de produtos e serviços, telefones úteis e de emergência e ainda mapas e guias de ruas. O conteúdo dos produtos Oesp também pode ser consultado gratuitamente na internet nos endereços www.listao.com.br e www.guiasoesp.com.br , além de mapas, traçados de rotas, guias especiais etc. Mais informações pelo telefone 0800 015 77 77 ou e-mail: grc@grupoestado.com.br.