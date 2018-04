Empresas do setor elétrico receberão reforço de R$ 3 bi até setembro Até meados de setembro, as empresas do setor elétrico terão um reforço de R$ 3 bilhões no seu caixa. Esses recursos começaram a ser repassados esta semana pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o processo deve ser concluído em três semanas, na previsão do diretor do banco Octávio Castello Branco Neto. O dinheiro faz parte da segunda parcela do chamado Acordo Geral do Setor Elétrico. O acordo, negociado desde dezembro, repõe as perdas causadas pelo racionamento de energia, envolvendo mais de 80 empresas. Segundo Castello Branco, os valores são considerados fundamentais para debelar a crise setorial, depois das perdas pelo racionamento em 2001. ?Acredito que essa parcela de R$ 3 bilhões e mais a terceira parcela entrando aí, digamos, por volta de outubro, o setor volta a ficar tranqüilo.? Repassada a segunda parcela, ficaria faltando só a recomposição nos dois últimos meses do racionamento (janeiro e fevereiro de 2002), mais a parcela da energia livre, das geradoras. ?Quando forem homologados os valores, o BNDES pode usar o mesmo princípio e financiar 90% deste total?, diz. ?Se não tivesse o acordo, seria um caos geral nas empresas do setor elétrico inteiro. Uma empresa acionando a outra judicialmente, entrando com ação contra o governo para recuperar as perdas. Ia ser, literalmente, um caos contratual, legal, financeiro, com conseqüências imprevisíveis para o setor. Daí a procura de uma solução negociada para buscar o menor impacto possível para o consumidor?, defende o executivo. Os recursos serão apenas repassados pelo banco, sem fazer parte do orçamento da instituição, que continua estimado em R$ 28 bilhões até dezembro. Castello Branco ? que antes de entrar no BNDES foi executivo dos Bancos Chase Manhattan e J.P. Morgan ? anunciou que está saindo do banco, pois considera a sua missão cumprida, mas não informou seu destino. ?Só depois da quarentena pretendo pensar nisso.? Ele considera que foi um período de grande aprendizado, apesar de muito desgastante. ?Eu recomendo.? Castello Branco contou que a negociação envolveu quase cem pessoas do governo com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ministérios, BNDES e outras instituições. E uma das imposições da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica foi de evitar prejuízo ao consumidor. Com isso, a única forma para viabilizar o acordo foi a antecipação dos recursos para evitar um ?tarifaço?. Ele explica que as empresas tiveram uma redução compulsória de até 30% do faturamento, durante nove meses, sem poder reduzir custos. ?Todas entraram no vermelho no dia seguinte ao racionamento?. Se tivesse de ser recomposto no dia seguinte, com base nas perdas, seria necessário um aumento de 30% na tarifa, o que não aconteceu, diz. O financiamento do BNDES permite diluir a recomposição para não afetar os consumidores ao longo dos anos. ?Agora, quantos anos é a Aneel que determina.?