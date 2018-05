Empresas do Triângulo Mineiro têm cargas paradas Região que representa cerca de um terço do setor atacadista de todo o Brasil, o Triângulo Mineiro já sente os efeitos dos protestos realizados pelos caminhoneiros nas estradas do País. Algumas empresas estão com cargas paradas nas pistas, enquanto que outras aguardam há um bom tempo pela chegada de caminhões para escoar mercadorias.