Empresas dos EUA enfrentam rombos nos fundos de pensão Os fundos de pensão podem protagonizar a mais nova crise para as empresas norte-americanas. Os sinais de problemas apareceram com clareza nos balanços de 2002 divulgados neste mês por grandes corporações como IBM, General Motors e Delta Air Lines. Os números mostram que várias companhias estão tendo que cortar drasticamente a expectativa de retorno de seus fundos de pensão e injetar recursos para cobrir rombos. A origem do problema está basicamente na contínua queda das Bolsas de Valores nos EUA, já que as ações perfazem boa parte dos ativos dos fundos de pensão. Ao mesmo tempo, as taxas de juro, usadas para fazer o cálculo anual de contribuições dos fundos de pensão, caíram ao menor nível em 41 anos em 31 de dezembro de 2002. "Estes dois fatores tiveram um efeito profundo sobre a performance dos ativos e passivos dos fundos de pensão com benefícios definidos", explica Henry Schilling, diretor da área de fundos da agência classificadora de risco de crédito Moody´s. Não há cálculos oficiais, mas estima-se que o desempenho dos ativos dos fundos ficou 31% abaixo da performance dos passivos, no ano passado. O resultado foi um desequilíbrio entre as obrigações e os recursos, refletido num déficit que chegou a bilhões de dólares em alguns fundos de pensão públicos e privados. A chamada falta de cobertura dos fundos obriga seus controladores a fazerem contribuições adicionais, entre outras razões, para evitar o pagamento dos prêmios de seguro impostos pela Pension Benefit Guaranty Corp. (PBGC), a agência federal que garante os planos de pensão com benefícios definidos. Ninguém fala numa repetição de uma crise semelhante à dos escândalos contábeis da Enron e da WorldCom, mas o problema nos fundos de pensão preocupa os especialistas e não é de hoje. Em julho do ano passado, a agência classificadora de risco de crédito Standard & Poor´s pediu informações adicionais às empresas para avaliar o quanto os recursos dos fundos de pensão haviam se deteriorado, por conta do colapso do mercado acionário. Um total de 624 empresas respondeu à Standard & Poor´s e a conclusão da pesquisa parece alarmante, sobretudo considerando-se que os dados são do meio do ano passado e, depois disso, as Bolsas continuaram caindo. Pelas números fornecidos pelas empresas, as obrigações de benefícios projetadas totalizavam US$ 1,017 trilhão, enquanto os ativos de seus fundos de pensão, que totalizavam US$ 1,019 trilhão no fim de 2001, haviam caído para US$ 952,1 bilhões em 30 de junho do ano passado. Do déficit de cerca de US$ 65 bilhões entre os benefícios projetados e os recursos disponíveis, boa parte, US$ 37,5 bilhões, se devia a dez empresas: General Motors, Exxon Mobil, UAL, Ford, Delphi, Delta Air Lines, United Technologies, Northwest Airlines, AMR e Pfizer. Estas grandes corporações estão entre as que incluíram em seus últimos balanços os ajustes para seus fundos de pensão, também para evitar possíveis rebaixamentos de suas classificações pelas agências de rating, que foram criticadas por não terem antecipado os escândalos contábeis nos EUA. Um rebaixamento no rating encarece o custo de financiamento das empresas. Muitos balanços vieram pior do que se imaginava no que se refere aos ajustes para os fundos de pensão. O da Ford, por exemplo, mostrou que, no fim de 2002, seu fundo tinha um déficit de US$ 7,3 bilhões, depois de ter fechado o ano com rendimento negativo de 9,7%. A Ford teve de fazer uma contribuição de US$ 500 milhões para o fundo no dia 6 de janeiro, e fará outra igual neste primeiro semestre. O Citigroup cortou a projeção de retorno de seus ativos no fundo de pensão de 9,5% para 8%, um nível que alguns ainda consideram otimista. A IBM revelou que injetou US$ 4 bilhões, sendo US$ 2,1 bilhões em dinheiro e US$ 1,9 bilhão em ações da empresa, para equilibrar seu fundo de pensão no ano passado. Já a gigante do setor automobilístico General Motors, depois de adicionar US$ 4,8 bilhões ao fundo de pensão no ano passado, deverá injetar entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4 bilhões este ano. No setor de aviação, em que os fundos de pensão são um problema em particular, segundo a agência classificadora de risco de crédito Fitch, a Delta Air Lines declarou encargos de US$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2002 por causa do déficit de US$ 4,4 bilhões no fundo de pensão. A Fitch estima que as companhias aéreas norte-americanas tenham fechado o ano passado com déficit de mais de US$ 18 bilhões nos fundos de pensão. O rombo é estimado em US$ 4,1 bilhões na UAL e em US$ 3 bilhões na Northwest Airlines e na US Airways. Além do setor de aviação, os mais afetados pelos problemas nos fundos de pensão são o setor automobilístico e a indústria siderúrgica, diz Henry Schilling, da Moody´s. Ele lembra que houve uma inversão do efeito dos fundos de pensão sobre os resultados das empresas, por conta da reviravolta do mercado acionário nos EUA. Até março do ano 2000, o excelente desempenho do mercado permitiu que os balanços das companhias refletissem os ganhos dos fundos de pensão. Em contrapartida, no ano passado o mercado acionário fechou seu pior período de três anos desde 1941. O índice S&P 500 caiu 23,37% em 2002, acumulando queda de 36% em três anos, diz Schilling. Uma queda contínua do mercado obrigará as empresas a novamente cortarem a expectativa de retorno de seus fundos de pensão. "Contribuições adicionais terão um impacto nos lucros das empresas", acrescenta o especialista. No Brasil, desde o ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) adotou a deliberação 371, que determina que as empresas reconheçam em seus balanços anuais os efeitos do desempenho de seus fundos de pensão. As empresas terão, no entanto, um prazo de cinco anos para apropriar, ou fazer o ajuste, de tais efeitos. "Isso quer dizer que as insuficiências dos fundos de pensão poderão ser cobertas em cinco anos", explica o especialista em previdência Newton Conde, da consultoria Watson Wyatt. Ele ressalta que os problemas que afetam as companhias nos EUA se referem aos fundos de pensão com benefício definido. Segundo ele, no Brasil, a maior parte das empresas está migrando seus fundos de pensão deste sistema para o de contribuição definida.