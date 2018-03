Empresas dos EUA suspenderão anúncios quando guerra começar Várias companhias norte-americanas vão suspender a veiculação de anúncios se a guerra começar, por não desejarem que seus produtos sejam associados a noticiários negativos, de acordo com o jornal USA Today. A Mastercard, administradora de cartões de crédito, divulgou que vai retirar todos os seus anúncios do ar, das rádios e da imprensa escrita e online assim que houver o início de uma guerra. Segundo a vice-presidente de construção de imagem da Mastercard na América do Norte, Elisa Romm, os anúncios em revistas continuarão sendo publicados, uma vez que eles são exibidos por períodos mais longos. Após sete dias do início de uma guerra, a Mastercard vai reavaliar suas estratégias para tempos de guerra. O diretor-chefe de marketing da Pepsi-Cola, Dave Burwick, afirmou que deverá suspender os anúncios nas TVs por cerca de uma semana. A Procter & Gamble, a segunda maior anunciante nos EUA, não vai veicular anúncios nos intervalos das coberturas sobre guerra e não normalizará seu marketing enquanto não for retomada a "programação normal, familiar e de entretenimento". A Visa, que também administra cartões de crédito, vai retirar seus anúncios enquanto o noticiário se concentrar exclusivamente à cobertura de guerra. A empresa Anheuser-Busch, companhia que distribuiu as marcas Bacardi e Budweiser, entre outras, informou que vai continuar anunciando normalmente, mas com material apropriado para o ambiente. Entre as montadoras, que foram severamente criticadas por manterem os anúncios após os ataques terroristas de 21 de setembro de 2001, a General Motors anunciou que vai retirar as propagandas dos programas de entrevistas, mas manterá a veiculação nas redes a cabo e locais. A Chrysler vai dirigir seus anúncios para intervalos de proramas cômicos e de esportes. As informações são da Dow Jones.