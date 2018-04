Empresas e governo alongam prazos das dívidas

A retomada do crédito fica mais visível quando se visita uma loja de carros. Já é possível comprar um carro zero em 80 meses. Em junho de 2008, o prazo máximo era de 72 meses. Em setembro, às vésperas da crise, era de 60 meses, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Mas a venda de carros em parcelas a perder de vista está longe de ser um fenômeno isolado. Segundo especialistas, a venda a prazo de carros e eletrodomésticos deve puxar a retomada da economia no segundo semestre. Outro provável motor da economia será a construção civil, impulsionada pela venda de imóveis para a classe baixa a longo prazo. As condições de crédito estão melhorando. O mesmo raciocínio vale para o governo e para as empresas. Nos tempos de inflação alta, o governo girava sua dívida de um dia para outro, no chamado overnight. Com a estabilidade financeira, o prazo se estendeu. Segundo dados do Banco Central, em setembro de 2008 o prazo de vencimento dos títulos da dívida federal girava em torno de 39 meses. Agora está em 40,4 meses. Os investidores estrangeiros também estão dando mais prazo para as empresas brasileiras. Levantamento da MCM Consultores mostra que a captação de recursos no exterior - incluindo governo e estatais - chegou a US$ 6 bilhões no primeiro semestre, com prazo médio de resgate de 9,2 anos. É uma condição bem melhor do que a do segundo semestre de 2008, quando as empresas brasileiras conseguiram captar apenas US$ 300 milhões lá fora e o prazo médio era de três anos. Antes da crise, no primeiro semestre de 2008, as as empresas brasileiras tinham levantado US$ 6,6 bilhões no exterior. E o prazo médio era bem menor que o atual: girava em torno de 7,5 anos. "O mercado externo está se reabrindo para as empresas de boa qualidade", diz o sócio da MCM Antonio Madeira. O vice-presidente da Associação Nacional de Bancos de Investimento, Alberto Kiraly, também avalia que os prazos voltaram ao patamar pré-crise, mas ressalta que o mercado externo continua seletivo, privilegiando as melhores empresas. Tarso Rebello, diretor de Tesouraria da Oi, operadora de telefonia móvel, ficou surpreso em abril, quando a sua empresa conseguiu captar US$ 750 milhões no exterior. Para isso, lançou títulos para serem resgatados somente em 2019. "A procura pelos papéis foi muito maior e chegou a US$ 3 bilhões, mesmo num momento de incertezas", conta. A melhora da confiança e do crédito não chegou, porém, às empresas menores e menos prestigiadas. Dados do BC mostram que, desde outubro de 2008, os prazos dos financiamentos encolhem mês a mês. Em maio, último dado disponível, o prazo médio era de 270 dias, ante 310 dias em outubro de 2008. "Os bancos estão mais precavidos para alongar os prazos dos financiamentos para as empresas porque a inadimplência está subindo", diz o sócio da RC Consultores, Fabio Silveira.