Empresas em dificuldades não serão "reprivatizadas", diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse desconhecer a idéia de "reprivatizar" empresas em dificuldades, ao comentar a entrevista do presidente do BNDES, Carlos Lessa, ao jornal Valor Econômico. "A idéia não existe dentro do governo", disse Palocci, depois de participar junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de almoço com o presidente francês Jaques Chirac. Ao desembarcar esta manhã em Paris, Palocci conversou por telefone com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo ele foi uma conversa "muito informal e rápida", sem dar maiores detalhes. O ministro se dirige à residência da Embaixada brasileira em Paris, onde acontecerão várias reuniões esta tarde, a última etapa da viagem do presidente à Europa.